Trecho da BR-153 em Anápolis será interditado nesta terça-feira (30)

Bloqueio tem como objetivo a realização de uma operação da Equatorial Goiás e deve começar por volta das 09h30

Augusto Araújo - 29 de janeiro de 2024

Trecho da BR-153. (Foto: Reprodução)

A Ecovias do Araguaia, concessionária que administra trecho da BR-153 que passa por Goiás, anunciou que haverá uma interdição no KM 437 da rodovia, no perímetro urbano de Anápolis, prevista para esta terça-feira (30).

Conforme a empresa, a restrição no tráfego deve começar por volta das 09h30 e durar cerca de 20 minutos. Será afetada a pista Norte, que vai sentido Jaraguá.

A intervenção tem como objetivo a realização de uma operação para passagem de cabos, conduzido pela Equatorial Goiás.

Com isso, a rede local será ligada ao canteiro de obras do viaduto da região do Recanto do Sol.

Durante o bloqueio, a Ecovias prestará apoio operacional aos funcionários da companhia de energia elétrica.