6 utilidades que uma bola de papel alumínio possui e pouca gente sabe

Basta usar a criatividade para transformar o material em uma ferramenta versátil

Ruan Monyel - 30 de janeiro de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube/Irmãs Madame)

A bola de papel alumínio tem seu potencial subestimado ou desconhecido, mas possui uma variedade de utilidades surpreendentes que podem facilitar diversas tarefas do dia a dia.

Basta usar a criatividade para transformar o material em uma ferramenta versátil e utilitária em diferentes situações do cotidiano.

Ao explorar esses usos, você vai descobrir novas formas de tornar deixar tarefas do cotidiano mais práticas. Ficou curioso? Leia até o fim e se surpreenda com as dicas.

6 utilidades que uma bola de papel alumínio possui e pouca gente sabe

1. Amolar facas e utensílios de cozinha

A bola de papel alumínio, embora pareça inofensiva, é uma excelente aliada para amolar facas, e outros utensílios de cozinha, como, tesouras.

Amasse um pouco do material até fazer uma bolinha e esfregar os objetos cortantes, assim, os utensílios ficarão como novos.

2. Tira odores das mãos

Por incrível que pareça, as bolinhas são aliadas na remoção de cheiros indesejados nas mãos, como alho ou peixe, que impregnam quando são manuseados.

Esfregar o material nas mãos pode ajudar a minimizar esses fortes odores.

3. Remove resíduos de panelas queimadas

Sabe aquela panela com uma crosta que sai por nada? Chegou a hora de recuperá-la!

Com a bola de papel alumínio, você pode remover resíduos incrustados em panelas, basta amassar e esfregar nas áreas sujas, com auxílio de produtos de limpeza, para remover restos de alimentos queimados.

4. Afiador de alicate de unha

Assim como os utensílios de cozinha, esse “objeto peculiar” também pode dar vida nova aos alicates de unha antigos.

É só fazer uma balinha e fazer cortes com o alicate, além de esfregar a bolinha para deixá-lo bem afiado.

5. Ajuda a manter o frescor dos alimentos

É isso mesmo que você leu, colocar bolinhas de papel alumínio na geladeira ajuda a manter o frescor dos alimentos, ou seja, faz com que eles durem mais tempo.

Isso acontece, pois o material além absorver a umidade, reflete o calor interno na geladeira, deixando os alimentos mais frescos.

6. Lustra objetos de metal

Por fim, quando os objetos começam a apresentar sinais de corrosão, a bola de papel alumínio pode ajudar a retardar esse processo.

Esfregue o papel com um produto próprio para metal e veja o incrível resultado.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades!