Com avanço das investigações sobre rachadinha, Hélio Araújo se aproxima de Roberto

Possível proteção do prefeito tem preço: dificultar entrada de Márcio Corrêa no PL anapolino

Pedro Hara - 30 de janeiro de 2024

Hélio Araújo (PL) é vereador em Anápolis e está sendo investigado por “corrupção passiva”. (Foto: Ismael Vieira/Câmara de Anápolis)

A investigação que apura a possível prática de rachadinha no gabinete de Hélio Araújo (PL) parece estar chegando ao final na Polícia Civil.

Rápidas apurou que entorno do vereador é grande o medo de que ele perca o mandato.

Isso porque partiu do Ministério Público de Goiás (MPGO) o pedido de investigação.

Para evitar uma possível cassação na Câmara Municipal, Hélio se aproximou do prefeito Roberto Naves (Republicanos).

O vereador é presidente do PL em Anápolis, partido que vem sendo cortejado por Márcio Corrêa (MDB) para disputar a Prefeitura de Anápolis neste ano.

Roberto, como já repercutido pela Rápidas, não tem medido esforços para dificultar a vida do emedebista.

Isso porque Márcio Corrêa não aceita firmar aliança com o prefeito para disputar a sucessão no Executivo Municipal.

Hélio já tem demonstrado alinhamento aos planos do atual prefeito garantindo em entrevistas que o PL não está buscando a filiação do suplente de deputado federal.

Adriana Accorsi contará com ministro de Lula em oficialização da pré-candidatura

Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT) estará presente no evento de lançamento da pré-candidatura de Adriana Accorsi (PT) à Prefeitura de Goiânia.

Analistas disseram à Rápidas que a presença de Padilha reforça o prestígio que a deputada federal possui junto ao Governo Federal.

Além do ministro, Olavo Noleto, secretário-executivo de Relações Institucionais do Governo Federal, também estará presente.

Gomide usa redes sociais para largada na pré-campanha em Anápolis

Ao contrário de 2020, quando foi um dos últimos a lançar a pré-candidatura à Prefeitura de Anápolis, Antônio Gomide (PT) tomou a frente e deu a largada nas eleições na cidade.

O movimento realizado pelo deputado estadual obriga que outros pré-candidatos também se apressem para a formação de chapas e escolha de vices.

De olho na Prefeitura, Veter Martins reserva 100% de emendas para Aparecida

Seguindo o exemplo da deputada estadual Vivian Naves (PP), Veter Martins (PRD) destinou 100% das emendas parlamentares à cidade de Aparecida de Goiânia.

O gesto está sendo interpretado por agentes políticos do município como parte da estratégia do parlamentar para antecipar uma possível aliança com Vilmar Mariano (MDB), atual mandatário da cidade.

Veter é cotado para disputar como vice na chapa de reeleição do emedebista.

Esposa de Vanderlan se filia ao PSD para disputar Prefeitura de Senador Canedo

Senador Canedo ganhou mais uma pré-candidata à Prefeitura da cidade. Esposa do senador Wilder Morais (PSD), Isaura Cardoso deixou o PL para se filar ao PSD.

Ela chega ao partido já na condição de pré-candidata ao Executivo Municipal.

Daniel Vilela destaca “coragem” de Caiado

Durante evento que anunciou investimentos bilionários no transporte coletivo da Região Metropolitana de Goiânia, o vice-governador Daniel Vilela (MDB) destacou que Ronaldo Caiado (UB) tem “coragem” de enfrentar os problemas e desafios do estado.

Ele lembrou que o governo subsidia parte do valor da passagem de ônibus para que os aumentos não sejam repassados a população.

Nota 10

Para o Grêmio Anápolis, que segue fazendo bons negócios e anunciou a venda do atacante Ronald Martins ao Swansea City, da Inglaterra.

Atualmente na 2ª divisão do futebol inglês, a equipe na última década foi figurinha carimbada na Premier League, o maior campeonato nacional de clubes do mundo.

Com passagens por Atlético Goianiense e Guarani, Ronald será o primeiro brasileiro a defender a equipe.

Nota Zero

Para Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) que não consegue implementar a sincronicidade dos semáforos em Goiânia.

A falta de uma “onda verde” provoca transtornos no trânsito da capital.