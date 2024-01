Em novo áudio, Delcimar diz que Roberto compra radialistas e não cuida da Saúde de Anápolis

Vereador diz ter alertado vice Márcio Cândido para não repetir esse tipo de conduta caso seja eleito prefeito

Pedro Hara - 30 de janeiro de 2024

Delcimar Fortunato e Roberto Naves. (Foto: Ismael Vieira/Câmara de Anápolis)

Rápidas teve acesso a um novo áudio atribuído a Delcimar Fortunato (Avante) em que ele diz que o prefeito Roberto Naves (Republicanos) compra jornais e radialistas de Anápolis para “bater” em adversários políticos.

O vereador, inclusive, diz ter alertado o vice-prefeito Márcio Cândido (PSD) para não repetir a mesma prática em nome do “debate saudável”.

“Essa política que esse Roberto faz eu não aceito de jeito nenhum. Já falei pro Márcio Cândido: ‘se você ganhar e ficar com esse negócio de contratar jornal, radialista, para bater em adversário, pelo amor de Deus’. Deixa para fazer o debate saudável”, criticou.

Em outro trecho, Delcimar diz que Roberto tem rejeição alta junto à população por não cuidar da saúde.

“Essa inoperância na saúde colou nele. Ele tá fazendo asfalto e isso não muda nada o conceito das pessoas em relação à imagem dele, que é muito ruim”, classificou Delcimar.

Outra explicação para baixa popularidade do prefeito se deve, na visão de Delcimar, se dá pelo comportamento dele desde que ascendeu ao poder.

“Tudo que ele fez de perseguição com os políticos [e] as pessoas está refletindo agora. Por isso, essa baixa popularidade, pela forma dele agir com as pessoas”.