Mendanha anuncia apoio à pré-candidatura de Jânio Darrot à Prefeitura de Goiânia e pede união dos grupos

Apesar de manter consulta ao TSE sobre possível terceiro mandato, ele entende que o momento é de apoiar o ex-prefeito de Trindade

Pedro Hara - 30 de janeiro de 2024

Mendanha e Jânio Darrot durante coletiva que selou apoio do ex-prefeito de Aparecida. (Foto: Pedro Hara/Portal 6)

Durante a coletiva em que anunciou apoio a pré-candidatura de Jânio Darrot (MDB) à Prefeitura de Goiânia, Gustavo Mendanha (a caminho do MDB), disse que a decisão foi tomada de maneira pessoal, sem passar pelo consentimento do governador Ronaldo Caiado (UB) e do vice, Daniel Vilela (MDB).

“Eu não conversei sobre esse momento [de apoio a Jânio Darrot]. Nós conversamos muito sobre eu ser candidato. Eu enxergando essa impossibilidade, me dei a liberdade. Eu não faço parte do governo, não tenho cargo, então a decisão é minha, é pessoal e eu espero que a gente possa entender que o Jânio é o melhor candidato”, explicou Mendanha.

Segundo Mendanha, a escolha ocorreu após ele entender que seria muito difícil ter um parecer favorável no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para disputar um terceiro mandato de prefeito de maneira consecutiva.

“Eu não poderia atrasar o processo da construção de uma candidatura que vai ser muito natural esperando algo que no meu entender é muito difícil”, justificou.

Apesar da amizade que mantém com Bruno Peixoto (UB), que também postulava a pré-candidatura, Mendanha alegou que este é o momento do ex-prefeito de Trindade. Ele pediu a união de todos os grupos em torno da pré-candidatura de Darrot.

“O Bruno é meu amigo pessoal, entendo que é uma figura que tem todos os predicados, qualidade, é um baita de um político. Mas nesse momento entendemos que o Jânio é o melhor para que nós possamos vencer as eleições. Acho que nesse momento é ter um espírito de corpo. Corpo quando caminha junto tem tudo para dar certo, é nesse sentido que eu deixo minha mensagem que para que nós possamos trabalhar unidos”.