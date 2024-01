O truque de mestre para descongelar a carne em menos de 15 minutos

Apenas um ingrediente é necessário para aqueles que buscam uma alternativa eficaz

Ruan Monyel - 30 de janeiro de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube/A Dica do Dia com Flávia Ferrari)

Várias atividades são comuns na rotina de uma pessoa, mas existem truques que facilitam o dia a dia, como esse, que é essencial para descongelar carne de forma rápida e eficiente.

Embora métodos convencionais, como deixar a carne na geladeira ou em temperatura ambiente por algumas horas, ainda sejam ótimas opções, esse truque vai salvar seu dia quando esquecer de realizar esse processo.

Apenas um ingrediente é necessário para aqueles que buscam uma alternativa eficaz. Ficou curioso? Leia até o fim e descubra como descongelar a proteína em 15 minutos.

Quem cuida de casa está sujeito a algumas tarefas que demandam tempo, e é comum esquecê-las, o que gera um grande transtorno no decorrer do dia.

É fato, alguma vez na sua vida o almoço atrasou porque a carne estava completamente congelada, e tirar todo o gelo leva um certo tempo, que é precioso.

Mas com essa dica simples e barata, é possível descongelar qualquer proteína em até 15 minutos. O truque foi publicado no Youtube, através do canal A Dica do Dia com Flávia Ferrari, e vem ganhando muitos adeptos.

No vídeo, ela explica que em casos de emergência, basta colocar vinagre branco na carne e deixar marinando por 15 minutos e depois finalizar o processo usando água ou no micro-ondas.

O vinagre é conhecido por sua capacidade de acelerar reações químicas, e isso se estende ao processo de descongelamento, já que ele ajuda a proteína a recuperar calor.

Ou seja, ao adicionar vinagre ao processo, a carne pode descongelar mais rapidamente do que apenas com água, sendo útil quando se está com pouco tempo para preparar uma refeição.

Além disso, o produto também é excelente na preservação da textura e dos sucos naturais da carne, garantindo que ela permaneça suculenta e saborosa. Confira o vídeo.

