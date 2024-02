Emicida anuncia Goiânia como palco de nova turnê nacional

Apresentação está prevista para o mês de abril, com hits como "Ismália", "Hoje Cedo" e "Triunfo"

Augusto Araújo - 31 de janeiro de 2024

Rapper Emicida se apresentará em Goiânia. (Foto: Captura/instagram)

O rapper Emicida anunciou que Goiânia irá receber a turnê AmarElo – A Gira Final, em apresentação prevista para o dia 13 de abril.

O show irá acontecer às 20h30, na Arena Multiplace, localizada no setor Vila Alto da Glória.

Durante o evento, serão performadas músicas do último álbum do cantor – AmarElo -, com hits como “Eminência Parda”, “Ismália” e “Principia”.

Mas também grandes sucessos como “Hoje Cedo”, “Triunfo” e “Levanta e Anda” também devem estar no repertório.

Os ingressos podem ser comprados por meio da plataforma Ticket Master ou presencialmente na loja Mr. Ocky, no setor Marista.

Mais informações a respeito da compra dos bilhetes podem ser acessadas no site oficial de vendas.