Forte chuva com direito a granizo provoca alagamento de ruas e quedas de árvores em Goiânia

Morador chegou a utilizar canoa para deslizar por vias do Setor Vila Canãa

Karina Ribeiro - 31 de janeiro de 2024

Imagens mostram consequências de chuvas em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Uma forte chuva que cai nesta tarde de quarta-feira (31) em Goiânia vem desafiando motoristas e trazendo diversos problemas para a população.

Em vídeos divulgados nas redes sociais, ruas do Bairro Capuava foram encobertas pela enxurrada. Um morador do Setor Vila Canãa, de quebra, ainda utilizou uma canoa para deslizar pelas vias.

Já no Bairro Jardim Europa 2, uma árvore caiu e impede que motoristas passem pela região.

Outro ponto de alagamento ocorreu, mas este fora das ruas, e tomou parte do chão do Ciams do Novo Horizonte.