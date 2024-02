Lugares incríveis pra fugir da folia e descansar durante Carnaval em Goiás

Opções custam entre R$ 55 e R$ 118 por pessoa e oferecem acesso às cachoeiras, piscinas e vistas incríveis

Maria Luiza Valeriano - 31 de janeiro de 2024

Levantamento contempla uma viagem entre os dias 09 e 13 de fevereiro (Foto: Reprodução/Airbnb)

Enquanto Goiás ganha cada vez mais atrações e estrutura para receber foliões que querem curtir o Carnaval com festas, o estado também é uma ótima opção para quem deseja passar o feriado descansando.

Diante disso, o Portal 6 compilou seis opções para aqueles que querem respirar ar fresco e curtir o silêncio entre os dias 09 de 13 de fevereiro. Os dados foram coletados na plataforma Airbnb na tarde desta quarta-feira (31) e não incluem taxas adicionais.

Em Planaltina, há um chalé com uma vista de tirar o fôlego da Lagoa Formosa. A acomodação, que conta também com uma cozinha, é ideal para casais que querem um final de semana romântico. Assim, a diária custa R$ 100 por pessoa.

Já quem busca uma experiência ainda mais ‘roots’ pode ir até Teresina de Goiás, na Chapada dos Veadeiros, onde há uma cabana de madeira. Com diária de R$ 55 por pessoa, o local possui uma cozinha externa que mescla o camping com conforto, assim como uma pequena queda d´água.

Outra opção se encontra em Mossâmedes, na tradicional casa no campo, com acesso a uma piscina e uma paisagem deslumbrante do Cerrado. No exterior da casa, que comporta até sete pessoas, há redes para descansar e até cavalos.

O local também conta com um fogão e forno à lenha na parte exterior. Assim, em capacidade máxima, a acomodação seria R$ 60 por pessoa.

No centro de Cavalcante, também na Chapada dos Veadeiros, quem procura sossego pode ir até o apartamento com capacidade para três hóspedes.

A acomodação possui Wi-Fi, vista para as serras e ainda oferece fácil acesso às cachoeiras próximas à cidade. A diária custa R$ 67, dividida entre três pessoas, e R$ 101, entre um casal.

Na zona rural de Mambaí, há ainda um hotel boutique em meio à natureza, com espaço para três pessoas. O local oferece um rooftop e deck privativos, acesso às trilhas e banho no rio, assim como espaço para fogueira. A hospedagem possui diária de R$ 118 por pessoa.

Por fim, Pirenópolis, apesar de ser um ponto turístico para foliões, também oferece opções para quem quer descansar, como o sítio localizado a 15 km da cidade. A casa possui uma vista exuberante do vale com a cidade ao fundo e ainda há uma bica de água que passa ao lado da casa. A hospedagem custa R$ 80 por pessoa.