Mães relatam falta de ensino integral em Anápolis: ‘não tem nem guardinha, muito menos professora’

Em vez de ficaram o dia na escola, crianças estão voltando para casa às 11h, por falta de funcionários na unidade de ensino

Davi Galvão - 31 de janeiro de 2024

CMEI Professora Cinthya Rodrigues. (Foto: Reprodução/Google Maps)

Além de proporcionar a educação básica, vários Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s) em Anápolis também oferecem ensino em período integral para as crianças, de modo que os pais possam trabalhar ou realizar outras atividades com a segurança de que os filhos estarão sendo bem cuidados.

Porém, na unidade Professora Cinthya Rodrigues, localizada no Parque São Conrado, essa proposta não está se cumprindo. Isso porque, desde o começo do ano, as mães estão buscando os pequenos às 11h, devido à ausência de profissionais de apoio.

Em entrevista ao Portal 6, uma mãe, que optou pelo sigilo, destacou que o problema já demonstrava indícios de que iria acontecer desde o ano passado. À época, o filho cursava o Infantil II, e ela já ouvia professoras e membros do corpo docente reclamando da falta de auxiliares.

“Ano passado foi assim, tinham reuniões e a diretora explicou que não ia ter como todos os alunos ficarem no integral. Aí alguns continuaram estudando normal, mas outros os pais tinham que buscar quando desse 11h, para diminuir o número de alunos”, afirmou.

Ela alegou ainda que, nessa época, o rodízio com relação às crianças ocorreu por conta do baixo número de professoras de apoio, que estavam cobrindo lacunas em mais de uma sala, a fim de dar conta da demanda.

Apesar disso, segundo a denunciante, nenhuma criança foi aceita no período integral este ano, com os pais tendo de buscá-las logo antes do horário de almoço.

O relato caminha em sintonia com o testemunho de mais uma mãe que, novamente, optando por manter o nome em sigilo, informou que a filha, que estuda no Infantil I, também está passando pela mesma situação.

Outro ponto levantado por ambas as mães foi o de que, além da ausência de auxiliares, a unidade, desde o começo do período letivo de 2024, também não estaria com guardas na entrada, o que só aumenta a sensação de insegurança.

“É um descaso sabe? Porque a gente precisa trabalhar, precisa de alguém para cuidar dos nossos filhos, é um direito nosso. Na hora de colocar para estudar eles falam que é o dia inteiro, aí chega na hora e fazem isso? Professora a gente já sabia que estava em falta, mas até guardinha? Aí é demais”, indignou-se.

O Portal 6 buscou contato com a Prefeitura, para saber mais detalhes sobre o retorno do período integral, especialmente com relação à contratação de novos funcionários.

Entretanto, mais uma vez, nenhum retorno foi fornecido pela assessoria do Centro Administrativo.