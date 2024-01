Quem tem Air Fryer pode usar esses 3 ingredientes para fazer esse delicioso lanche

Veja como é fácil, rápido e possível de preparar o famoso hambúrguer também na fritadeira elétrica e de forma saudável

Magno Oliver - 31 de janeiro de 2024

(Foto: Reprodução / Captura de Tela / Instagram)

Uma receita simples, prática e que não engorda repercutiu nas redes sociais e viralizou na internet pela praticidade e rapidez.

Já imaginou se você pudesse comer o tradicional hambúrguer sem engordar nadinha? Pois saiba que agora isso é possível!

Uma postagem no perfil do Instagram da influenciadora digital do mundo fitness e de corrida @camila.rznd trouxe uma receita saudável de hambúrguer na air fryer.

A montagem do lanche rápido precisa apenas de três ingredientes para o mesmo ficar pronto.

O prato além de bonito, tem baixas calorias e é muito saudável. Acabou se tornando o queridinho.

Olha como ficou a montagem do lanche, de acordo com a própria criadora de conteúdo:

Ingredientes:

180g patinho moído

1 pão francês

40g de mussarela

Ingredientes do Molho:

1/2 colher de sobremesa de creme de ricota

1/2 colher de sobremesa de cream cheese light

1 colher de chá de ketchup

1 colher de chá de mostarda

Só misturar tudo e o molho está pronto ✨

🍽️ Informações Nutricionais:

Proteínas: 52,8g

Gorduras: 19,6g

Carboidratos: 50,2g

.

Calorias: 497

.

Para dietas de emagrecimento, o ideal é reduzir o recheio pela metade, ou comer metade do pão (que já dá muita saciedade).

Confira o vídeo completo: