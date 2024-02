Reação de empresário viraliza após mensagem de locatária em Anápolis

"Cuidado para não infartar", respondeu homem, surpreso com a resposta que recebeu

Augusto Araújo - 31 de janeiro de 2024

Locatária de imóvel se revoltou com pergunta de empresário. (Montagem: Reprodução)

Um vídeo tem chamado a atenção nas redes sociais, após uma conversa “nada amigável” entre um empresário e uma locadora de uma kitnet em Anápolis.

As imagens foram publicadas na página de humor “Como Assim?”, nesta quarta-feira (31).

Na postagem, dividida em duas partes, é mostrado um chat entre o empresário e a mulher, onde o homem pergunta se ela poderia enviar fotos da residência.

Contudo, a resposta que ele teve foi bem diferente do que o esperado. Isso porque a locadora do imóvel enviou um áudio em tom bastante agressivo.

“Se você quiser olhar, o endereço está aí. Agora, se você quiser uma coisa luxuosa, tem um hotel lá na [Rua] Manoel da Abadia (…) tem uns hotel bem chique lá. Agora, se quiser kitnet, você vem olhar. Não vem me mandar mensagem com pergunta besta não, que eu fico com raiva”, disse a mulher.

Em um áudio na sequência, o empresário se demonstra surpreendido com o teor da mensagem e ainda comenta: “Cuidado para não infartar”.

Assim, ele afirma que está procurando uma kitnet para alugar para um funcionário, que está indo para Anápolis por 30 dias e rebate: “Não acho que seria uma pergunta besta, ver as fotos e mandar para ele (..). A senhora tem que ter um pouco mais de educação, não é assim que conversa com as pessoas não”.

Em contrapartida, a locatária diz que está revoltada, de fato, pois recebe muitas mensagens ao longo de todo dia, o que estaria acabando com a paciência dela.

A mulher ainda continuou se negando a mandar fotos do imóvel.

“Se eu coloquei lá ‘kitnet’ é porque é kitnet. É um cômodo, com banheiro, uma área, tem lugar para carro, lugar para a pessoa entrar. Se quiser alguma coisa de luxo (…) vai lá no Itamaraty Hotel e aluga lá”.

Por fim, a locadora ainda afirmou que não aceita bebidas nem prostitutas no local e, se for para levar companhias, “que sejam mulheres decentes”.