Trabalhadores com filhos menores de 14 anos têm direito a benefício; veja como conseguir

Contemplação pode ser solicitada pela própria empresa e é garantida por uma legislação federal

Gabriella Pinheiro - 31 de janeiro de 2024

(Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Um benefício ainda pouco conhecido por muitos empregados brasileiros pode beneficiar aqueles trabalhadores que possuem filhos menores de 14 anos e ser uma ‘mão na roda’ no fim do mês.

A contemplação pode ser solicitada pela própria empresa e é garantida por uma legislação federal, criada em 1963. Quer saber mais sobre esse benefício? Leia até o final e conheça.

Trabalhadores com filhos menores de 14 anos têm direito a benefício; veja como conseguir

Você sabia que você, trabalhador que possui filhos menores de 14 anos, pode ter direito a um benefício financeiro que pode ser um alívio para as contas no final do mês? Pois é.

Na realidade, a contemplação diz respeito a lei 4266/63 que trata sobre o salário família. A lei é um auxílio financeiro ofertado pelo Governo Federal para ajudar aquelas famílias que vivem nessas condições e possuem adolescentes nessa faixa etária.

Entre os requisitos para receber o benefício, estão: ter um salário de até R$1829,60; ter filho ou dependente de até 14 anos; possuir filho ou dependente com deficiência, sem limite de idade e fazer o requerimento expresso na empresa.

Conforme constado na legislação, o valor do salário família é destinado para cada filho. Atualmente, a quantia paga é de R$62,39 para cada adolescente.

Mas engana-se quem pensa que a empresa que pagar a contemplação ficará no prejuízo. Apesar do pedido para o requisito ser feito no trabalho do empregado, a quantia é paga pelo Governo Federal.

Por isso, após o pagamento do salário família, a instituição pode pedir o reembolso do dinheiro para o órgão federal. Assim, o comércio não ficará com um déficit nas contas e você poderá receber um auxílio para ajudar nos custeio das despesas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Raabe Ariza | Advogada Trabalhista (@raabe.ariza)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais fique por dentro de todas as novidades publicadas por aqui!