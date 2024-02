6 expressões que todo mundo fala, mas ninguém sabe o que significa

Existem alguns dizeres populares na comunicação brasileira que as pessoas nem imaginam quais são os seus significados reais

Magno Oliver - 01 de fevereiro de 2024

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Existem algumas expressões no linguajar brasileiro que todo mundo fala, mas acaba que ninguém sabe o que significa exatamente.

Que a nossa língua portuguesa é complexa e cheia de nuances, isso todo mundo já sabe.

Porém, se tem uma coisa que o brasileiro é bom é em criar novas expressões dialéticas no cotidiano.

Palavras com um termo específico, mas com significado completamente diferente do enunciado.

Expressões em tom de humor, mas com uma profundidade na tradução que muita gente nem chega a imaginar.

6 expressões que todo mundo fala, mas ninguém sabe o que significa

1. “À vera”

A expressão “À vera” é usada informalmente para indicar algo que é genuíno, autêntico ou verdadeiro. Quando alguém fala que algo aconteceu “à vera”, significa que foi de forma real e sem artifícios.

Assim, na cultura popular, especialmente no contexto do samba e da música brasileira, as pessoas a utilizavam para destacar performances autênticas e sinceras, sendo a origem dessa fala.

2. “Sem Eira, Nem Beira”

A expressão “sem eira nem beira” é usada para descrever alguém que não possui bens, propriedades ou recursos substanciais. Indica a falta de estabilidade financeira ou de um lugar próprio.

Essa fala tem origem na arquitetura rural, onde a “eira” e a “beira” eram partes essenciais de uma casa. A “eira” era um espaço para secar grãos, enquanto a “beira” referia-se às beiradas do telhado, representando, assim, as posses básicas de uma residência.

Quando alguém está “sem eira nem beira”, significa que essa pessoa não tem nem mesmo as partes mais básicas de uma propriedade.

3. “Ideia de Girico”

Usado para descrever alguém que aparece sem racionalidade, uma concepção pouco inteligente. Assim, “Girico” é usado como sinônimo para burro, jegue ou girino (sapo) em estado de total inocência quando nasce.

4. “Pé atrás”

Utilizado para indicar desconfiança, nem todos conhecem a relação com a posição defensiva de alguém que está com o pé atrás. Manter-se na defensiva ou em estado de alerta.

5. “Ficar a ver navios”

Expressão que indica frustração por não alcançar algo esperado, mas muitos desconhecem sua origem ligada à chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil.

6. “Dar cabo a machado”

Por fim, esse termo é usado para designar quando uma pessoa tá com invenção de problemas sem necessidade, criando aborrecimentos desnecessários, sem motivo aparente algum.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!