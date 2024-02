6 palavras que um homem que trai costuma dizer para a sua parceira

Embora pareçam inofensivas, as palavras ou pequenas frases que ele escolhe, refletem a quebra de confiança

Ruan Monyel - 01 de fevereiro de 2024

(Foto: Reprodução/Pexels)

A traição é um tema delicado e doloroso nas relações, mas deve ser abordado, e por mais difícil que seja, identificar comportamentos quando um homem trai é essencial.

Embora pareçam inofensivas, as palavras ou pequenas frases que ele escolhe, refletem a quebra de confiança e quando usadas com frequência podem indicar que esteja errado.

O melhor remédio é sempre o diálogo aberto e a honestidade, mas, infelizmente, nem todo homem consegue ser assim.

6 palavras que um homem que trai costuma dizer para a sua parceira

1. Não vai se repetir…

Essa pequena frase expressa arrependimento por algo, mas quando usada constantemente, pode estar ligada a fatos desconhecidos pela companheira.

Tais palavras podem gerar dúvidas sobre a sinceridade nas atitudes do parceiro.

2. Estou ocupado

Esta declaração pode ser uma tentativa de fugir de questionamentos, transferindo a responsabilidade para situações do cotidiano, geralmente envolvendo o trabalho.

Podendo ser interpretada como uma desculpa para justificar a falta de comprometimento, é melhor ficar de olhos abertos.

3. Perdão

Okay, é comum pedir desculpas por erros do cotidiano, mas quando as falhas se tornam constantes pode ser um sinal de que algo está errado, afinal, por qual motivo eles tanto imploram pelo perdão?

“Perdão, não vi sua mensagem” ou “não consegui chegar a tempo, perdão”, os motivos por trás dos constantes erros podem envolver a traição.

4. Tem certeza?

Essa simples pergunta, abre um leque de possibilidades, afinal, um homem que questiona demais as atitudes da parceira, provavelmente, tem culpa no cartório.

Aquele que muito questiona a índole de alguém é o que mais tenta esconder os próprios erros.

5. Não sei

Essa afirmação pode ser percebida como uma desculpa vaga, mas em suas entrelinhas, indica um tática para fugir de conversas profundas.

Homens que não gostam de ser questionados, podem estar escondendo algo e tem medo de que a parceira descubra.

6. Me dá um tempo

Por fim, alguns rapazes, quando são confrontados podem propor um afastamento momentâneo na esperança de evitar confrontos imediatos.

Isso pode servir como um alerta de que ele está escondendo algo, fique atenta.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades em tempo real!