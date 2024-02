Mulher morre a facadas após ter acusado amiga de furto de celular

Situação escalou e acabou resultando em uma troca de empurrões, puxões de cabelo e, por fim, golpes de faca

Samuel Leão - 01 de fevereiro de 2024

Câmeras registraram facada desferida por mulher contra amiga. (Foto: Reprodução)

Câmeras de segurança captaram uma briga com faca, entre duas amigas, ocorrida no Setor Parque Tremendão, em Goiânia, que terminou na morte de uma e prisão da outra. O caso aconteceu no começo da manhã desta quinta-feira (1º).

As duas voltavam de uma casa noturna, onde teriam passado a noite juntas, e dividiam um corrida de aplicativo. Assim, o motorista deixou uma em casa e foi terminar a corrida levando a outra.

Ao chegar no destino, a mulher, de 39 anos, percebeu que estava sem o celular, de modo que acusou o condutor e revirou o carro todo. Como ela não encontrou o aparelho, decidiu pegar a própria moto e ir até a casa da amiga.

No local, ela começou a esmurrar o portão até que a residente, de 38 anos, saiu acompanhada do irmão e da mãe. Foi quando começaram as acusações – a acusando de ter furtado o celular. Para piorar a situação, as duas estavam com facas de cozinha na mão.

A situação escalou e acabou resultando em uma troca de empurrões, puxões de cabelo e, por fim, golpes de faca. A dona da casa acertou a amiga que alegava ter sido furtada, com um golpe de faca no abdômen.

Ela caiu no asfalto, ferida, sendo coberta por um lençol até que as autoridades chegassem. A Polícia Militar (PM) foi até o local e acionou o Corpo de Bombeiros para prestar atendimento à vítima.

Contudo, só foi possível confirmar o óbito. Os envolvidos foram encaminhados para uma delegacia de polícia, onde a suspeita deverá responder, em suma, por homicídio.