PC cumpre mandados contra integrantes do Esquadrão Vilanovense que machucaram criança em Goiânia

Na primeira fase, três pessoas foram presas em flagrante

Karina Ribeiro - 01 de fevereiro de 2024

Imagem mostra atuação da PC em operação contra integrantes de torcida organizada. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Durante a 2º fase da Operação Ação Controlada, a Polícia Civil cumpriu sete mandados de busca e apreensão, nesta quinta-feira (01º), em desfavor de integrantes/simpatizantes da Torcida Esquadrão Vilanovense – 8º Comando Região Oeste.

Ao longo das buscas, a equipe verificou que eles fizeram parte da emboscada de um torcedor do time adversário que estava com a família. Na ação, machucaram a companheira e a filha do casal.

De quebra, um dos investigados foi preso em flagrante pelo crime de receptação de uma motocicleta roubada, além de serem apreendidos diversos aparelhos celulares e vasto material ligado a torcida organizada, o que possibilitará o fechamento das investigações.

Primeira fase da operação

Na primeira fase da operação policial já haviam sido presos, em flagrante, três indivíduos, bem como apreendidos três adolescentes, que foram surpreendidos no dia 18 de outubro de 2023.

Com eles estavam diversas armas brancas, tais como paus, barras de ferro, pedras e bombas caseiras, no exato momento em que atacaram torcedores ligados ao time adversário, que se encontravam em um ponto de ônibus durante deslocamento para uma partida do Campeonato Brasileiro da série “A”.