Procedimento que pode resultar na cassação de Delcimar Fortunato já tem data para chegar à Comissão de Ética

Corregedoria viu indícios de irregularidades para recomendar a abertura do processo no comitê disciplinar

Pedro Hara - 01 de fevereiro de 2024

Delcimar Fortunato durante sessão ordinária na Câmara de Anápolis. (Foto: Ismael Vieira/Câmara de Anápolis)

O inferno astral de Delcimar Fortunato (Avante) deve começar, de fato, a partir da próxima segunda-feira (05), com o retorno do calendário legislativo.

Neste mesmo dia, durante a sessão plenária, será lido o requerimento da Corregedoria — que viu indícios de irregularidades no vai e vem de versões dadas pelo vereador após a publicação do primeiro áudio pela Rápidas.

Alem de dizer que colegas de Casa teriam vendido apoio político na eleição de 2022, Delcimar também apontou um suposto esquema de corrupção entre a Câmara Municipal e o Coco Bambu.

Em outros áudios, o parlamentar do Avante faz críticas Roberto Naves (Republicanos) e crítica radialistas que teriam ‘se vendido’ ao prefeito.

Se dizendo vítima de uma armação, primeiro por inteligência artificial e depois por ‘montagens’, Delcimar procurou a Polícia Civil para acusar o ex-vereador José Chaveiro pelos vazamentos.

O último citado nega ter gravado o colega político e promete processa-lo.

Caravana de Roberto Naves faz pressão para que pastor cobre apoio de Caiado a Márcio Cândido

Roberto Naves (Republicanos), o vice-prefeito Márcio Cândido (PSD) e o pastor Bertiê Magalhães visitaram nesta semana o bispo Oides José do Carmo para pedir que cobre do governador Ronaldo Caiado (UB) o apoio o atual vice-prefeito na disputa pelo Executivo Municipal.

O religioso é líder do Ministério Madureira em Goiás.

O apoio do governador é visto como essencial entre aqueles que postulam o cargo.

Hélio Araújo também alega estar sendo vítima de áudios editados

Está se tornando recorrente entre vereadores de Anápolis a alegação de que estão sendo vítimas de áudios editados.

Após Delcimar Fortunato (Avante), a bola da vez é Hélio Araújo (PL), que deu justificativa semelhante para um áudio obtido pela Polícia Civil (PC) durante a investigação de rachadinha no gabinete dele na Câmara de Anápolis.

A mídia passará por perícia nos próximos dias para atestar ou não a veracidade.

Edward Madureira lançará pré-candidatura à Câmara de Goiânia

Coordenador do Plano de Governo de Adriana Accorsi (PT), o ex-reitor da UFG, Edward Madureira marcou para a próxima segunda-feira (05), o lançamento da pré-candidatura à Câmara de Vereadores de Goiânia.

O suplente de deputado federal é uma das apostas do partido na cota de ‘puxadores de votos’.

MPGO arquiva denúncia contra construção do Cora

O Ministério Público de Goiás (MPGO) arquivou a denúncia feita pelo diretório estadual do PSDB, assinada pelo ex-governador Marconi Perillo (PSDB) que apontava irregularidades na construção do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora).

Procurador-geral de Justiça de Goiás e responsável pelo arquivamento, Cyro Terra Peres considerou constitucional a construção e a gestão da unidade, amparado pelo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil.

Nota 10

Para o anapolino Rogério Gonçalves. Aos 27 anos, ele foi o único goiano a ser aprovado no Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata (CADC), um dos mais disputados do país.

Ao Portal 6, ele contou que queria há muito seguir a carreira de diplomata e que os estudos para o concurso começaram em 2019.

Nota Zero

Para Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis, a falta de pagamento ao corpo clínico de ortopedia do Hospital Municipal Alfredo Abrahão levou os profissionais a cruzarem os braços a partir da próxima sexta-feira (02).