Professor aposentado revela como atraía e estuprava adolescentes, em Goiânia

Em depoimento às autoridades, ele detalhou como usava as redes sociais para arquitetar os encontros

Gabriella Pinheiro - 01 de fevereiro de 2024

Adevaldo José de Paula é suspeito de estuprar menores, em Goiânia. (Foto: Reprodução/PMGO)

Quantias ‘generosas’ de dinheiro. Era assim que Adevaldo José de Paula, de 58 anos, atraía menores de idade para praticar estupros e abusos sexuais em Goiânia. Ele foi preso em flagrante na companhia de uma adolescente, de 13 anos, dentro da própria residência, nesta quarta-feira (31).

Durante depoimento às autoridades, o suspeito, que é professor aposentado, confessou os crimes e alegou que era a segunda vez que se encontrava com a vítima em questão.

As ações criminosas seguiam uma espécie de padrão. Segundo ele, o contato com as vítimas ocorria por meio do Instagram, a partir de recomendação de outras menores.

Dessa forma, durante as conversas, ele combinava um encontro com a adolescente na casa dele para a execução dos crimes e, como troca, oferecia uma gratificação em espécie.

De acordo com o homem, o valor não era combinado previamente e era uma forma de presente ofertado às vítimas pelo serviço.

“A gente não combina um valor X. […] Todas elas eu conheço por Instagram. Uma fala da outra e aí me passa [a rede social] e eu entro em contato”, diz ele.

Após a confissão, ele foi preso e, agora, responderá pelos crimes de estupro e abuso sexual contra menores.

Veja o vídeo: