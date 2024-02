Em clima de Carnaval, final de semana promete muita folia em Goiás

Isabella Valverde - 02 de fevereiro de 2024

Festa terá início às 13h e encerramento às 19h. (Foto: Divulgação)

Fevereiro acabou de começar e o Carnaval já está batendo na porta, causando alvoroço entre os goianos que não perdem uma boa folia.

Com esquentas para o festejo, muita curtição e filmes imperdíveis, a agenda cultural para o final de semana promete animar todos os públicos.

Bastante aguardado por grande parte dos brasileiros, o Carnaval abriu as portas e já vai começar com tudo em Goiás.

Dando ‘play’, uma opção é o Carnaval dos Amigos, que promete fazer a temperatura subir em Goiânia, garantindo muito agito para aqueles que não perdem uma oportunidade de sair de casa.

Contando com Open Food Premium e Open Bar, o evento vai reunir milhares de goianos neste sábado (03), na Avenida Mutirão. A festividade contará com apresentações de Hérois de botequim, Dj Fábio Ferrá, DJ Jarson, Noys é Noys, bateria de escola de samba Coró de Pau e ainda uma atração nacional vinda diretamente do Rio de Janeiro.

Os ingressos continuam disponíveis e podem ser encontrados no site Ingresso S.A.

E não pense que a festa na capital vai por aí. O pré-Carnaval também será garantido pela Liga dos Blocos Oficial, formada pelo Blokinho Aê, Cateretê, Carna Rock, Cerrado, Meu Pai Te Ama e o Blokinho Uai que vai garantir muita alegria para o público com shows gratuitos de Durval Lelys e Araketu, também na Avenida Mutirão.

O final de semana também promete ser agitado em Pirenópolis com o Circuito Piri, previsto para começar no sábado e terminar apenas domingo (04). A celebração marca o primeiro pubcrawl da cidade, sendo este voltado para o público LGBTQIAPN+.

As festas serão regadas com muita música, com DJ’s de Anápolis e Goiânia que vão agitar a galera ao som de muito pop, funk, house music e brasilidades. As entradas podem ser compradas por meio da plataforma digital Sympla.

Por fim, para quem prefere a calmaria de um bom cinema, a programação do Cinemais do Brasil Park Shopping, em Anápolis conta com filmes incríveis que vão conquistar desde os pequenos, aos mais velhos.

Válidos até quarta-feira (07), os longas disponíveis são: Wish: o poder dos desejos (15h00), Patos (17h00), Todos Menos Você (19h20 e 21h30), O Mal Que Nos Habita (15h00, 19h00 e 21h20), Argyle – O Superespião (14h30, 19h00 e 21h30), Turma da Mônica Jovem Reflexos do Medo (17h00) e Nosso Lar 2 – Os Mensageiros (15h00 e 20h30).