Bombeiros salvam garotinha de 2 anos que se afogou em ribeirão e foi encontrada já inconsciente

Vítima estava em local de difícil acesso e militares agiram depressa para que ela pudesse receber atendimento médico

Davi Galvão - 03 de fevereiro de 2024

Bombeiros foram acionados rapidamente e conseguiram reanimar a pequena. (Foto: Reprodução)

Uma criança de apenas 02 anos foi vítima de afogamento no Ribeirão Cachoeirinha, localizado em Iporá, região Oeste de Goiás, e uma equipe do Corpo de Bombeiros teve de ser acionada às pressas no local.

O caso ocorreu na tarde deste sábado (03) e logo que os militares chegaram lá, constataram que a vítima já havia sido retirada da água pelo padrasto, porém estava inconsciente.

Os agentes então tiveram que atravessar o curso d’água, até a área de difícil acesso onde a família se encontrava, para dar início aos procedimentos de reanimação.

As tentativas deram certo e a garotinha conseguiu expelir para fora todo o líquido que havia invadido as vias aéreas durante o afogamento.

Com isso, a pequena voltou a respirar e foi conduzida rapidamente até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Iporá, onde ficou sob observação da equipe médica.