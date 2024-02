Discussão entre vizinhos motivada por som alto termina na delegacia, em Goiás

Suspeitos teriam desacatado e tentado agredir policiais que foram apaziguar situação

Augusto Araújo - 03 de fevereiro de 2024

Ocorrência foi registrada na noite de sexta-feira (Foto: Reprodução)

Uma noite de festas e música terminou na prisão de dois irmãos em Campo Limpo de Goiás, município a 15 km de Anápolis.

O incidente aconteceu desta sexta-feira (02), quando uma vizinha ligou para a Polícia Militar (PM), reclamando que os vizinhos estavam com som alto desde meio-dia e que já tinha adentrado o período noturno.

Assim, uma viatura foi acionada ao local e os militares conversaram com o proprietário do imóvel, pedindo para que abaixasse o volume.

O homem, de 30 anos, acabou cedendo e diminuiu o som. Mas quando foi solicitado o documento para o registro do caso, teria havido resistência por parte dele, que disse que não ia sair de casa, pois não poderia ser preso.

Como o suspeito estaria bastante embriagado e não cooperava, os policiais teriam pedido para que familiares entregassem o documento dele.

Dessa forma, teria se início uma discussão, e em meio a confusão, o homem teria abaixado as calças e mostrado as partes íntimas para os militares.

Com isso, foi dada voz de prisão para o proprietário da casa, que teria tentado resistir à detenção com a ajuda do irmão, de 23 anos, dando socos e chutes na equipe policial.

Os dois foram direcionados até a delegacia de Anápolis, para as devidas medidas legais.