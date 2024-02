Homem é suspeito de matar guarda municipal para vingar estupro da filha

Corpo foi encontrado dentro de uma cisterna na residência do suposto autor

Gabriella Pinheiro - 03 de fevereiro de 2024

Homem é suspeito de matar guarda municipal que estuprou filha. (Foto: Reprodução)

A confissão sobre um suposto estupro cometido por um guarda municipal, de 46 anos, contra uma criança, de apenas 09 anos, foi o motivo que levou o pai da menor a assassinar o suspeito. O corpo foi encontrado na sexta-feira (02) dentro da cisterna de uma residência em Planaltina de Goiás.

Momentos antes do crime, o suposto autor chegou a gravar um vídeo mostrando o homem, ainda com vida, sentado no chão, com a blusa coberta de sangue.

Na gravação, ele confessa ter estuprado a criança por várias vezes, juntamente na companhia de um comparsa, apelidado de “gordinho”. Na confissão, ele revela que uma outra menor também era levada para acompanhar a cena.

Após a publicação do vídeo nas redes sociais, a Polícia Militar (PM) foi acionada e se deslocou até o endereço do suposto autor. No local, os militares encontraram o cadáver dentro de uma fossa séptica, além de marcas de sangue na parede e uma arma de fabricação caseira, que foi apreendida.

Conforme as investigações, após assassinar o homem, o pai da menor teria enviado um áudio afirmando que havia livrado outras crianças dele e cita também uma mulher, de 33 anos, que seria comparsa do possível autor. Uma equipe se deslocou até a residência da suspeita.

No endereço, foi encontrada uma bicicleta que teria sido utilizada pelo suspeito. Em depoimento, ela confirmou que esteve na companhia do homem das 06h às 08h.

Ela foi levada até o Hospital Municipal para a confecção de um relatório médico e, posteriormente, apresentada na delegacia da Polícia Civil (PC) juntamente com a bicicleta apreendida.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para a retirada do corpo e a Polícia Técnico Científica esteve no local para realização de perícia. O suspeito não foi encontrado pela corporação e o caso segue sendo investigado.