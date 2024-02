Publicado edital para concurso público em Goiás com salários de até R$ 4,1 mil

Oportunidades são para candidatos de nível fundamental, médio, técnico e superior, com jornadas de trabalho de 40h

Augusto Araújo - 03 de fevereiro de 2024

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

A Prefeitura de Buriti Alegre, cidade a 165 km de Goiânia, anunciou a abertura de um novo concurso público, para o preenchimento de 431 vagas, dentre imediatas e cadastro de reserva.

As oportunidades são voltadas para profissionais de nível fundamental, médio, técnico e superior. Confira a relação de cargos ao final da matéria.

Os contratados irão receber salários de R$ 1.497,58 a R$ 4.171,83, com jornadas de trabalho de 40h semanais.

As inscrições devem ser feitas entre os dias 21 de fevereiro e 20 de março, por meio do site do Instituto Verbena, banca organizadora do certame. Serão cobradas taxas de R$ 60 a R$ 140.

Todos os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, previstas para o dia 07 de abril. No entanto, para alguns cargos, serão cobrados prova discursiva, curso de formação ou prova prática.

Confira a seguir a relação completa de vagas ofertadas, conforme o nível de escolaridade:

Nível fundamental

Motorista

Motorista de Transporte de Pacientes

Coveiro

Cuidador Social

Auxiliar de Limpeza

Merendeira

Motorista de Transporte Escolar

Motorista de Veículos Pesados (Caminhões, Tratores e Ônibus)

Operador de Motoniveladora

Operador de Retroescavadeira

Trabalhador Braçal:

Nível médio

Agente Comunitário de Saúde

Agente de Combate às Endemias

Assistente Educacional

Condutor de Ambulância

Fiscal de Posturas e Obras

Lavador de Veículos

Porteiro Vigia

Nível técnico

Fiscal Ambiental

Monitor

Técnico em Enfermagem

Técnico de Higiene Bucal

Nível superior

Agente de Contratação

Analista Ambiental

Analista de Vigilância Epidemiológica

Assistente Social

Fonoaudiólogo

Médico Veterinário

Para mais informações sobre o concurso público, leia o edital.