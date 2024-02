6 frases que todo gay já ouviu de um hétero

Ruan Monyel - 04 de fevereiro de 2024

(Foto: Reprodução/Pexels)

A diversidade é uma característica presente na sociedade contemporânea, mas ainda assim, algumas pessoas podem se deparar com situações desconfortáveis, como certas frases ditas pelos héteros que todo gay já ouviu.

No universo LGBTQ+, é comum que indivíduos considerados “normais” façam comentários insensíveis ou estereotipados que fazem parte do século passado.

Em alguns casos, nem é preconceito, e sim um dúvida dita de forma impensada, mas tais situações podem ser evitadas com uma simples pesquisa. Leia e veja quais comentários são os mais comuns.

1. Você não parece gay

Esta frase, muitas vezes dita de maneira bem-intencionada, reflete a persistência de estereótipos em relação à orientação sexual de alguém.

A diversidade de personalidades, estilos e comportamentos dentro da comunidade é vasta e não há uma maneira “certa” de parecer ou agir, então, fique de boca fechada.

2. Você já experimentou mulher?

Uma frase típica do hétero top, e reforça a suposição de que a orientação sexual é uma escolha e que ficar com alguém do sexo oposto poderia “corrigir” essa questão.

Pessoas LGBTQ+ nascem assim, alguns se descobrem primeiro que outros, mas todos se entendem um dia, então guarde as especulações para si, afinal, você já experimentou um homem para saber que é hétero?

3. Cuidado com o HIV

Essa frase, muitas vezes baseada em desinformação, prega estigmas em relação à saúde sexual de pessoas gays, e claro, se cuidar e prevenir é o melhor caminho, mas o estigma cultural que liga a AIDS ao gay, é coisa do passado.

A conscientização sobre a prevenção do HIV é crucial para todos os indivíduos, independentemente da orientação sexual. Evite esse tipo de comentário.

4. Para de ser dramático, hoje em dia é tão comum

Sim, nos dias atuais as pessoas têm mais facilidade em se entender e expressar, mas a aceitação não é só da sociedade, sendo principalmente pessoal.

A luta por aceitação e igualdade é uma realidade para muitas pessoas LGBTQ+ e desqualificar ou minimizar as experiências, contribui para o aumento dos índices de discriminação.

5. Você é gay, então deve entender de cabelo e moda, não é mesmo?

Dizeres comuns vindos de mulheres heterossexuais, afinal, para elas, todo homem gay automaticamente gosta de “coisas de mulher”.

Associar a orientação sexual a estereótipos sobre o mundo feminino, leva a ideias limitadas sobre identidade, pois cada indivíduo é único e seus gostos e habilidades variam amplamente.

6. Esse movimento LGBTQ+ é muito “mimimi”

Fechando a lista, a luta por direitos iguais e aceitação é uma batalha contínua de pessoas que, em muitos casos, são expulsas das próprias casas e buscam seu lugar na sociedade.

Desconsiderar ou minimizar esses esforços apenas contribui para a desigualdades, afinal, a dor que não dói em você, também existe.

