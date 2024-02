6 mensagens de bom dia para provocar o contatinho que você está conversando

Conteúdos podem agregar na relação e surpreender quem o recebe

Augusto Sobrinho - 04 de fevereiro de 2024

Se você está procurando uma forma de provocar o contatinho que você está conversando, algumas mensagens de bom dia enviadas no WhatsApp podem ajudar nisso.

Embora pareçam simples, esses conteúdos são capazes de dar o empurrãozinho que você tanto procura. Leia até o final e saiba quais são essas mensagens de bom dia.

1. Sonhei com você na noite passada

Essa é uma mensagem que, sem dúvida, balançará o outro quase que de forma instantânea. Afinal, convenhamos quem é que não gosta de saber que esteve presente no sonho do outro, especialmente quando se é um contatinho, não é mesmo?

2. Você é o primeiro pensamento do meu dia

Outra mensagem que pode ajudar a provocar o contatinho é essa. Caso você realmente procure balançar o outro, saiba que esse conteúdo será responsável por um grande impacto.

3. Acordei pensando em você

Essa típica e conhecida frase também é capaz de causar um certo efeito naquela pessoa que você está ficando. Portanto, aproveite!

4. Estou ansioso (a) para te ver de novo

Não importa se você já enviou antes, não hesite em mandar essa mensagem para aquela pessoa que você quer provocar. Pode ter certeza que ao ler ela, o efeito apaixonante será sempre o mesmo.

5. Despertei já pensando no seu sorriso

Quem é que não gosta receber uma mensagem desse tipo, não é verdade? Embora possa parecer clichê, ela possui o seu valor e pode surpreender o outro.

6. Já te falei que estou com saudade?

Por fim, as mensagens revelando que você sente saudade do outro é mais uma forma de chamar a atenção do seu contatinho.

Afinal, quando é que um estou com saudade não chama atenção, não é mesmo?

