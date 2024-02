6 profissões com ensino superior que pagam os salários mais baixos do Brasil

De acordo com pesquisa divulgada, carreiras com ensino superior estão frequentemente associadas às piores remunerações do país

Magno Oliver - 04 de fevereiro de 2024

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Existem algumas profissões que mesmo a pessoa com ensino superior ainda assim pagam os salários mais baixos do Brasil.

Estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV/Ibre), identificou quais são as profissões que possuem uma remuneração considerada abaixo do nível satisfatório de trabalho no território nacional.

Assim, a análise fez um compilado de ganhos mensais durante o segundo trimestre de 2023 e as carreiras que mais receberam valores considerados ruins de remunerações.

1 – Professores do Ensino Pré-Escolar – R$ 2.285

São conhecidos como educadores infantis e desempenham um papel crucial no desenvolvimento inicial das crianças. Assim, ficaram em 1° lugar na pesquisa. O salário da categoria é de R$ 2.285.

2. Professores de Artes e Físicos – R$ 2.629 e R$ 3.000

O segundo lugar do estudo vai para os profissionais da história das artes. Contudo, eles promovem a apreciação e a expressão artística. O salário analisado foi de R$ 2.629.

Assim, a outra categoria é dos físicos e astrônomos. Lidam com ensino, pesquisa e atenção à sociedade para pautas do mundo da Física. Rendimento mensal de R$ 3.000

3. Assistentes Sociais – R$ 3.078

Carreira essencial para a sociedade, desempenham um papel importante no suporte e assistência a indivíduos e comunidades em situações de vulnerabilidade social. O salário captado é o mais baixo de R$ 3.078 e injusto para o tanto que a profissão faz.

4. Bibliotecários, documentaristas e afins – R$ 3.135

Responsáveis pela organização, preservação, catalogação, atendimento ao público e disseminação da informação em bibliotecas e outros ambientes de informação e comunicação. O salário catalogado na análise foi de R$ 3.135.

5. Profissionais de Relações Públicas – R$ 3.426

Especialistas em gerenciar a comunicação e as relações entre uma organização e seu público-alvo. Lidam com gestão de crise, comunicação estratégica, eventos, entre outros. Remuneração de R$ 3.426.

6. Fonoaudiólogos e Logopedistas – R$ 3.485

Por fim, o especialista da área da saúde que lida com a prevenção, avaliação, diagnóstico e tratamento de distúrbios relacionados à comunicação humana. De acordo com a pesquisa, o salário percebido é de R$ 3.485.

