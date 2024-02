Mega-Sena faz 8 ganhadores em Goiás; veja valor que sortudos vão receber

Neste concurso, um participante conseguiu cravar as seis dezenas e levar para casa o maior prêmio

Davi Galvão - 04 de fevereiro de 2024

Bilhetes de aposta da Mega-Sena. (Foto: Marcello Casal Jr.)

No concurso da Mega-Sena deste sábado (03), um participante de muita sorte conseguiu cravar as seis dezenas e levar para casa o prêmio de R$94.839.718,02. A aposta vencedora foi feita em Brasília, no formato simples.

Além do grande vencedor, há oito apostas feitas em Goiás que conseguiram acertar cinco das dezenas, garantindo também parte do montante.

Em Goiânia, foram cinco jogos vitoriosos, sendo que apenas um foi realizado no formato de bolão, rendendo R$57.025,61 aos participantes. Outros dois prêmios da capital garantiram o mesmo montante, mas para vencedores únicos. Já os dois restantes abocanharam R$114.051,22 e R$171.076,83.

As demais três apostas goianas foram feitas em Alexânia, Itumbiara e Planaltina, todas novamente no formato simples e garantiram aos sortudos R$57.025,61.

As seis dezenas sorteadas desta vez foram: 17 – 26 – 45 – 46 – 48 – 53.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na terça feira (23), com o valor do prêmio estimado em R$ 34 milhões.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5 e pode ser feita pela internet ou nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa.