Semana pode começar com tempestades, raios e ventos que ultrapassam 60 km/h em Goiás

Em cidades como Anápolis e Goiânia, as temperaturas mínimas devem chegar a 19º C e 20º C, respectivamente

Samuel Leão - 04 de fevereiro de 2024

Chuvas serão acompanhadas de raios e ventos fortes, segundo previsão (Foto: Isabella Valverde/Portal 6)

Uma combinação entre calor e umidade deverá resultar em um inicio de semana com pancadas de chuva e fortes rajadas de vento em Goiás.

A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), que aponta ainda que algumas cidades poderão enfrentar ventos que ultrapassam os 60 km/h na segunda-feira (05).

Raios também podem ser registrados e a variação de precipitação pode chegar a 50 mm, a depender da região. Ipameri e Rio Verde estão entre as cidades que devem receber os maiores volumes.

Anápolis e Goiânia têm apenas 7mm previstos, sendo que a temperatura mínima chega à 19º C na primeira e 20º C na capital. Como estão situadas na região Central, ambas podem receber tempestades isoladas.

Já Luziânia, Formosa, Ceres, Iporá e Goianésia devem ter, no máximo, 5mm de precipitação, com termômetros variando entre os 20º C e 30º C, aproximadamente.

Confira a lista de cidades com alerta para possíveis tempestades:

Abadia de Goiás, Adelândia, Alto Horizonte, Aurilândia, Bela Vista de Goiás, Bonópolis, Cachoeira de Goiás, Campestre de Goiás, Campinaçu, Campinorte, Campo Alegre de Goiás, Campos Belos, Campos Verdes e Córrego do Ouro.

Também estão inclusas Cristalina, Cristianópolis, Divinópolis de Goiás, Estrela do Norte, Fazenda Nova, Firminópolis, Jaupaci, Jussara, Mara Rosa, Moiporá, Monte Alegre de Goiás, Montes Claros de Goiás, Mundo Novo, Nova Crixás, Nova Iguaçu de Goiás, Novo Brasil, Orizona, Palmeiras de Goiás, Palmelo e Piracanjuba.

Por fim, também podem ser afetadas as cidades de Pires do Rio, Professor Jamil, Rio Quente, Santa Cruz de Goiás, Santa Terezinha de Goiás, São Domingos, São João da Paraúna, São Luís de Montes Belos, São Miguel do Araguaia, São Miguel do Passa Quatro, Turvânia, Uirapuru, Urutaí, Varjão, Goiânia e região metropolitana.