Cratera se abre no meio de importante rua em Anápolis

Comerciante da região precisou de auxílio de funcionários para interditar o local até a chegada da CMTT

Davi Galvão - 05 de fevereiro de 2024

Cratera se abriu em meio à via, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

O tráfego de veículos na Rua Amazílio Lino Souza, em Anápolis, teve de ser paralisado no começo da tarde desta segunda-feira (05), após uma grande cratera se abrir no meio da via.

Equipes da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT) já interditaram o acesso ao trecho em questão e estão com o maquinário a postos para iniciar os processos de reparo.

Ainda mais cedo, funcionários de um posto de gasolina na região perceberam o ocorrido e alertaram o proprietário de uma borracharia nas proximidades, solicitando apoio.

Ao Portal 6, o administrador do comércio, que preferiu o anonimato, afirmou que, com o auxílio de alguns funcionários, sinalizou o local com galhos de árvore e fez um bloqueio com pneus ao redor do buraco.

“Esse problema não é novidade para ninguém, o asfalto já estava só a casquinha, agora que foi desabar mesmo”, denunciou.

Mais informações a qualquer momento.