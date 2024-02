Grávida é esfaqueada na barriga após impedir que mulher beijasse namorado em forró de Anápolis

Suspeita teria tirado faca da cintura e acertado abdômen da vítima

Gabriella Pinheiro - 05 de fevereiro de 2024

(Foto: Reprodução)

A dança e o momento de descontração entre um casal de namorados em um forró logo deu lugar a confusão após um deles, uma mulher gestante, de 29 anos, ser esfaqueada. O caso ocorreu na Avenida Patrícia, no Adriana Park, em Anápolis.

Em depoimento, o companheiro da vítima, de 47 anos, revelou que estaria junto com a parceria no ambiente quando ambos foram surpreendidos com a presença da suspeita.

Logo em seguida, a suposta autora teria tentado beijar e abraçar o homem, o que deu início a uma discussão com a namorada dele.

No entanto, durante o conflito, a suspeita teria retirado uma faca, que estava escondida na cintura dela, e acertado o lado direito do abdômen da vítima, que está grávida de dois meses. A Polícia Militar (PM) foi acionada.

Após a ação, a vítima foi encaminhada até o Hospital de Urgências do município, onde será submetida a uma cirurgia.

Os militares foram até a residência da suspeita, mas ela não foi localizada no endereço.