Vereadores de Anápolis voltam ao trabalho com opinião pública de olho no que farão com Delcimar Fortunato

Parecer da Corregedoria da Casa recomendando tomada de providências à Comissão de Ética deve ser lido nesta segunda-feira (05)

Pedro Hara - 05 de fevereiro de 2024

Plenário da Câmara de Anápolis durante sessão. (Foto: Ismael Vieira/Câmara de Anápolis)

As sessões ordinárias na Câmara de Anápolis retornam nesta segunda-feira (05) no olho do furacão por conta de Delcimar Fortunato (Avante).

Em conversa com a Rápidas, colegas de parlamento acreditam que ele não deve dar as caras por lá.

Será a deixa para que os vereadores se sintam mais à vontade para falar abertamente sobre o assunto nos microfones.

O momento mais inevitável será quando o presidente Domingos Paula (PV) ler o parecer da Corregedoria recomendando tomada de providências à Comissão de Ética.

É consenso entre observadores políticos que a forma como a Câmara lidará com o caso deve repercutir sobre a eleição. A maioria, inclusive dos citados, pretende concorrer à reeleição.

A impressão de que o escândalo acabará em pizza também pode antecipar medidas mais enérgicas de órgãos de controle que já foram provocados para entrar no caso, como o Ministério Público (MP).

Bruno Peixoto faz acenos a grupos adversários após ser preterido

Presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Bruno Peixoto (UB) foi preterido pelo governador Ronaldo Caiado (UB) na disputa à Prefeitura de Goiânia.

A situação abriu espaço para o deputado estadual acenar a grupos adversários.

Um exemplo é o ocorrido na festa de Carlinhos do Mangão (PL), em ele tirou foto com o senador Wilder Morais (PL).

O senador tem demonstrado interesse em disputar o Governo de Goias, em 2026.

Wilder Morais está mais empoderado no PL que bolsonaristas raiz

Moderado e pragmático, o senador Wilder Morais, presidente do PL goiano, tem realmente sido a pessoa que dá as cartas no partido.

Políticos da ala mais bolsonarista, ligados ao ex-presidente antes da migração para o partido, reconhecem as dificuldades de decidir qualquer coisa na legenda sem a anuência do dirigente.

TCMGO dá ultimato para Secretaria de Educação de Goiânia

O Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) determinou que a Secretaria Municipal de Educação (SME) de Goiânia disponibilize colchonetes para alunos da rede municipal de ensino em até 48h.

Titular da pasta, Rodrigo Caldas foi multado em pouco mais de R$ 3 mil.

A denúncia foi feita ao Tribunal pela vereadora Aava Santiago (PSDB).

Câmara de Anápolis pagou mais de R$ 400 mil à UFG para realização de concurso

A Câmara de Anápolis pagou pouco mais de R$ 416 mil à Universidade Federal de Goiás (UFG) para realização do concurso da Casa.

Os dados foram divulgados no Portal da Transparência e dividido em dois pagamentos, um de R$ 378.033,92 e outro de R$ 38.139,32.

Circuito Piri estreia com o pé-direito no pré-carnaval

Em Pirenópolis, a primeira edição do Circuito Piri foi um sucesso.

A estimativa é de que cerca de R$ 100 mil foram injetados na economia local, entre hotelaria, alimentação, bebidas e opções de lazer.

Também foi detectada a presença de foliões de 17 municípios de Goiás, além de outros estados e países.

Cidades cancelam Carnaval por descontrole da Covid-19

Após Itapuranga, foi a vez de Guapó, na Região Metropolitana de Goiânia, anunciar o cancelamento do Carnaval da cidade.

O motivo é o aumento significativo nos casos de Covid-19 na cidade. A tendência é que novas cidades anunciem o cancelamento no decorrer da semana.

Nota 10

Para o bailarino João Pedro dos Santos Silva, de apenas 15 anos e que venceu o Prix de Lausanne, na Suíça.

João Pedro é aluno do Basileu França e foi o único brasileiro na final da competição. A competição é considerada o “Oscar” do balé.

Nota Zero

Para TV Brasil Central (TBC), detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Goiano.

O clássico entre Goiás e Vila, disputado neste domingo (04) contou com erros técnicos que prejudicam a experiência do telespectador, como a queda do sinal e a imagem congelada.

Alguns mais saudosos podem dizer que sentiram falta do “padrão Globo de qualidade”.