6 utilidades do tênis que são inacreditáveis e pouco conhecidas

A solução para um problema pode estar bem debaixo dos nossos pés

Ruan Monyel - 06 de fevereiro de 2024

(Foto: Ilustração/Pinterest)

Além de proporcionar conforto e estilo, algumas utilidades do tênis são surpreendentes e pouco exploradas, mas com um pouco de criatividade as possibilidades são infinitas.

Sua versatilidade os tornam verdadeiros aliados do dia a dia, mostrando que ,muitas vezes, a solução para um problema pode estar bem debaixo dos nossos pés.

Da próxima vez que você pensar em se desfazer de um par velho, pense duas vezes. Leia e descubra maneiras inacreditáveis de reaproveitar os tênis.

6 utilidades do tênis que são inacreditáveis e pouco conhecidas

1. Suporte de porta

Vira e mexe precisamos manter a porta aberta por algum motivo, e os tênis são uma excelente solução provisória, use um par para essa finalidade.

Basta colocá-los na frente da porta para evitar que ela se feche, seja durante uma mudança, uma festa ou até mesmo para ventilar o ambiente.

2. Espaço extra na bagagem

Essa é uma excelente dica para os viajantes de plantão, afinal, um espaço estra na bagagem é sempre bem vindo.

Use os tênis para colocar objetos pequenos que iriam dentro da bolsa ou mochila, como pincéis de maquiagem, produtos de beleza ou peças de roupa íntima, economizando espaço na hora de viajar.

3. Estabilizador de mesa

Quem nunca teve uma mesa que balança, não é mesmo? Utilize o calçado como estabilizador improvisado.

Basta colocá-los sob a perna instável da mesa para equilibrá-la e evitar aqueles balanços durante as refeições ou enquanto trabalha, que são extremamente incômodos.

4. Vaso de plantas

Aos amantes de hortas em casa, os sapatos velhos podem ser opções de cultivo para quem não tem muito espaço em casa.

Basta enchê-los de terra, plantar e regar diariamente até que as plantas floresçam, além de ser totalmente fora da casinha, vira um lindo objeto de decoração.

5. Brinquedo de cachorro

Quem tem um pet em casa sabe o quanto eles são cheios de energia para gastar, e os calçados velhos são perfeitos para eles brincarem sem pesar no bolso dos donos.

Retire os cadarços e palmilhas para evitar que o animal engula, e prontinho, um ótimo mordedor para o seu cachorro.

6. Suporte para celular

Por fim, na hora de tirar uma selfie, os tênis podem ser ótimos pedestais para quem está sozinho.

Basta colocar o celular dentro dele e deixá-lo em uma superfície alta o suficiente para fazer aquela foto digna de capa de revista.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!