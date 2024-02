Adriana Accorsi e Vanderlan lideram disputa pela Prefeitura de Goiânia

Gustavo Gayer e Bruno Peixoto também alcançaram dígitos duplos na Paraná Pesquisas

Pedro Hara - 06 de fevereiro de 2024

Adriana Accorsi e Vanderlan Cardoso lideram corrida eleitoral em Goiânia. (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados e Jefferson Rudy/Agência Senado/Montagem: Portal 6)

A Paraná Pesquisas divulgou nesta terça-feira (06) a pesquisa com cenário eleitoral em Goiânia. A corrida ao Paço Municipal é liderada por Adriana Accorsi (PT) e Vanderlan Cardoso (PSD).

Foram entrevistados 680 eleitores entre os dias 31 de janeiro e 05 de fevereiro de 2024. O grau de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 3,8%.

Na pesquisa estimulada, ou seja, naquela que são apresentados os nomes para o eleitor, Accorsi e Vanderlan possuem 22,1% e 20,6% das intenções de voto respectivamente.

Colado nos dois, e empatado dentro da margem de erro, está Gustavo Gayer (PL), com 19,7%.

Mais abaixo estão Bruno Peixoto (UB), com 10,7%; Rogério Cruz (Republicanos), que tem 7,4%; Jânio Darrot (MDB), com 2,9%; e Leonardo Rizzo (Novo), com 2,1%.

Dentro da margem de erro, o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) está empatado com o atual prefeito.

Rogério também empata com Jânio Darrot e Leonardo Rizzo.