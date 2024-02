Anápolis lidera com mais de 2,2 mil casos de dengue em janeiro

Município é um dos 56 cuja incidência do vírus entre a população é preocupante

Maria Luiza Valeriano - 06 de fevereiro de 2024

Vista aérea de Anápolis. (Foto: Samuel Leão)

Goiás é um dos estados que mais causa preocupação entre as autoridades de saúde neste período de dengue, tendo sido eleito para receber as primeiras vacinas contra o vírus devido à gravidade do cenário. Anápolis, por sua vez, apresenta um cenário especialmente alarmante.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), o município lidera em número de casos, com 2.286 nas quatro primeiras semanas de 2024.

Quanto aos casos confirmados, o número é de 1.828, o que aponta para uma incidência de 472 a cada 100 mil pessoas. De acordo com a pasta, a taxa é emergencial, o que posiciona Anápolis entre os 56 municípios em alerta de alto risco.

“O que nos preocupa no ano de 2024 em relação à dengue não é só o aumento dos casos em geral, mas o aumento de casos graves”, explicou a superintendente de Vigilância em Saúde do Estado de Goiás, Flúvia Amorim.

De acordo com a especialista, a gravidade dos casos se explica pela circulação do sorotipo 2, que tende a se tornar predominante pela ausência em outros ciclos do vírus, o que implica na falta de anticorpos na população.

“Historicamente, ele tem o potencial de causar formas mais graves. Em algumas situações, em crianças e adolescentes”, disse Flúvia. Vale ressaltar ainda que 75% a 80% dos focos do mosquito transmissor, Aedes aegypti, estão nos lares goianos.

Até a tarde desta terça-feira (06), Goiás registrou duas mortes pela doença. Diante disso, a superintendente alerta que aqueles que apresentarem sintomas da dengue como febre, dor no corpo, dor de cabeça, devem iniciar a hidratação de forma imediata e procurar assistência médica.