Delcimar Fortunato quebra silêncio e fala na Câmara sobre áudios vazados

Vereador sustentou a versão de que registros teriam sido vazados e que confia na PC

Pedro Hara - 06 de fevereiro de 2024

Delcimar Fortunato durante sessão ordinária na Câmara de Anápolis. (Foto: Ismael Vieira/Câmara de Anápolis)

Durante a sessão desta terça-feira (06), Delcimar Fortunato (Avante) subiu pela primeira vez na tribuna da Câmara de Anápolis para se pronunciar após o Portal 6 divulgar áudios atribuídos a ele.

Segundo o vereador, ele teria confiado demais nas pessoas com as quais conversa, já que uma das formas de trabalhar dele é “sentar e dialogar com as pessoas”.

“A gente confia, conversa com muita gente. A gente tem essa forma de sentar e dialogar com as pessoas e com certeza numa dessas alguém te grava ou faz uma montagem”, justificou Delcimar.

Durante o depoimento à Polícia Civil (PC), Delcimar afirmou que o próprio delegado que o ouviu sustentou a versão de que o áudio está editado e que confia que a verdade virá à tona.

“A Polícia Civil vai nos mostrar o que aconteceu. O delegado a princípio disse que o áudio está editado, eu pedi a Polícia Civil celeridade, meus advogados também pediram celeridade”.

Ele também diz não entender qual o intuito da divulgação dos áudios e porque eles teriam sido editados, como diz a PC.

“Qual que é o intuito disso? O intuito disso é me desconstruir politicamente ou as pessoas supostamente citadas no áudio? Cadê a pessoa que eu supostamente tô conversando? Por que que editaram os áudios? A Polícia Civil vai apurar a veracidade desses áudios, então nós vamos esperar a Polícia Civil”, afirmou o vereador.

Delcimar diz estar com a “alma tranquila” e com a “cabeça erguida” e que confia na Justiça e que no momento certo todos vão ficar sabendo como “foi a questão dos áudios”.

“Agora eu estou subindo aqui só para deixar todos tranquilos. Eu estou de cabeça erguida e a Justiça está fazendo justiça. No momento oportuno nós vamos ficar sabendo como que foi a questão desses áudios. Como que foi, o que aconteceu. Então pode ter certeza que vocês vão ter uma resposta”.

Após o discurso, Delcimar recebeu apoio dos vereadores Luzimar Silva (PMN), João da Luz (Podemos), José Fernandes (MDB) e Fred Caixeta (Avante).