Em provável ataque de ciúmes, “Cafubira” matou um e deixou dois feridos em Caldas Novas

Polícia Civil, que já registrou o caso, agora busca prender o autor dos crimes

Samuel Leão - 06 de fevereiro de 2024

“Cafubira” é procurado em Caldas Novas. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 27 anos, conhecido como “Cafubira”, está sendo procurado pelas autoridades após invadir uma casa armado, na intenção de matar o próprio irmão, e disparar contra três pessoas.

O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (05), em Caldas Novas, e a motivação teria sido ciúmes, já que o jovem iniciou um relacionamento com a ex do familiar.

Porém, ao chegar na residência – onde o irmão sequer estava – “Cafubira” realizou diversos disparos de arma de fogo contra os presentes, causando até mesmo a morte de um deles, de 54 anos, que tentou intervir.

Outras duas pessoas ficaram feridas e tiveram de ser encaminhadas para uma unidade de saúde, sendo elas: um jovem, de 28 anos, e uma mulher, de 33.

A perícia foi solicitada, por volta das 21h, para averiguar o local da ocorrência e realizar o recolhimento do corpo da vítima que veio a óbito.

A Polícia Militar (PM) também esteve presente e realizou buscas pelo suspeito.

Apesar dos relatos colhidos, o “Cafubira” não foi encontrado e segue foragido. Ele deverá responder pelos crimes de lesão corporal, homicídio e agressão por arma de fogo.