Após 24 dias, mãe anuncia alta de Thais Medeiros da UTI: “estou com o coração aliviado”

Ela ainda agradeceu as doações e orações feitas pelos seguidores, familiares e colegas

Gabriella Pinheiro - 07 de fevereiro de 2024

Jovem Thaís Medeiros (Foto: Reprodução/Instagram)

Passados 24 dias após ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido a um agravamento no quadro de saúde, a jovem Thais Medeiros de Oliveira – que teve uma grave reação alérgica após cheirar pimenta – recebeu alta hospitalar na terça-feira (06).

A novidade foi compartilhada pela mãe da jovem, Adriana Medeiros, em um vídeo no Instagram. De acordo com ela, a filha está bem e deve passar por novos exames ainda nesta quarta-feira (07) para avaliar se há infecções.

“Eu estou com o coração aliviado. A Thais tá bem, está com a infecção controlada, amanhã deve fazer novos exames para ver como tá […] Mais uma vez a minha filha saiu da UTI e se encontra bem”, disse.

Adriana ainda completa afirmando que a filha e ela devem retornar para a casa em breve e finaliza agradecendo as doações e orações das pessoas.

“Obrigada a todos pelas orações, pelo carinho. Deus está mandando anjos para a vida da Thaís e vai continuar”, afirmou.

A jovem foi hospitalizada na tarde do dia 14 de janeiro deste ano, após ter um agravamento em decorrência de algumas infecções que provocaram febres e diarreia.

🥹🏥 Após 24 dias, mãe anuncia alta de Thais Medeiros da UTI: “estou com o coração aliviado” pic.twitter.com/XaAnc1vR3I — Portal 6 (@portal6noticias) February 7, 2024

Em tempo

Thais Medeiros foi internada no dia 17 de fevereiro de 2023, após cheirar pimenta em conserva durante um almoço na casa do ex-namorado, em Anápolis.

Ela teve uma parada cardiorrespiratória e ficou cerca de 7 minutos sem pulso e 15 sem oxigênio.

Em um primeiro momento, ela foi internada no Hospital Evangélico de Anápolis e, em seguida, transferida para a Santa Casa no município, onde foi diagnosticada com um edema cerebral.