Quadro de Thaís Medeiros tem piora: “peço que Deus nos dê uma direção”

No começo de 2024, jovem foi hospitalizada pela oitava vez desde o acidente com pimenta

Samuel Leão - 15 de janeiro de 2024

Thaís Medeiros passa segue internada. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Vítima de complicações após uma alergia à pimenta, Thaís Medeiros teve piora no quadro de saúde nas últimas semanas e a mãe, Adriana Medeiros, publicou desabafo nas redes sociais.

Em vídeo, compartilhado no último sábado (13), ela aparece conversando com a filha e diz que faltam apenas duas semanas para voltar logo para casa. Na legenda, ela escreveu que Thaís teve uma piora no quadro, apresentando secreção, febre e diarreia.

A mãe ainda desabafou que está preocupada com a situação, mas que a filha segue passando por exames, sob observação na unidade de saúde.

“Peço a Deus que nos dê uma direção, porque não sabemos mais como agir, estamos nas mãos de Deus. Agradeço a todos que nos enviam mensagens de otimismo pelo carinho que têm por nós, continuem orando e pedindo a Deus pela saúde da minha filha”, relatou.

No começo de 2024, Thaís foi hospitalizada pela oitava vez desde o ocorrido, ficando sob observação devido a uma bactéria no intestino. Ela passou pelo tratamento de neuromodulação, sessões de fonoaudiologia e fisioterapia. Em um pouco menos de um ano, ficou 260 dias internada.

Apesar de permanecer no Centro Estadual De Reabilitação e Readaptação (CRER), a família está realizando uma vaquinha para comprar equipamentos hospitalares, de modo a possibilitar o acompanhamento da jovem em casa.