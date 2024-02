Esta é a quantidade correta de tempo que o macarrão deve ficar no fogo

A busca pelo ponto certo e a textura ideal é um desafio culinário, mas o segredo está no relógio

Ruan Monyel - 07 de fevereiro de 2024

(Foto: Ilustração/Pinterest)

Cozinhar o macarrão perfeito, embora pareça simples, é uma atividade que exige precisão e o domínio do tempo, que é crucial para o preparo da massa.

A busca pelo ponto certo e a textura ideal é um desafio culinário, mas o segredo está no relógio e nem sempre é o tempo indicado nas embalagens.

A variedade de massas disponíveis no mercado, desde os clássicos espaguetes até as opções menos comuns, faz com que cada tipo tenha as próprias características.

Esta é a quantidade correta de tempo que o macarrão deve ficar no fogo

Se você é um aventureiro na cozinha ou simplesmente tem que cozinhar para sobreviver, é fato que alguma vez na vida já teve de preparar um macarrão, pois além de prático é extremamente saboroso.

Porém, por mais que tente, o cozimento nunca parece correto, algumas vezes ele fica soltinho e outras a massa fica grudada, mesmo seguindo as instruções da embalagem.

Embora o passo a passo esteja no rótulo, ele nem sempre condiz com o real tempo de preparo, já que cada tipo de produto tem particularidades, enquanto as instruções são padronizadas.

O tempo correto de cozimento do macarrão é de dois minutos a menos do que vem especificado na embalagem, evitando que a massa passe do ponto.

Isso acontece por dois motivos: primeiro, mesmo saindo do fogo, as temperaturas elevadas fazem com que o macarrão continue cozinhando.

Motivo número dois, ao adicionar o molho, a preparo passar por outra fervura, ou seja, mais um processo de cozimento para pegar sabor.

Sendo assim, tirar o macarrão da água dois minutos antes do recomendado é o certo para ter o ponto perfeito em suas receitas.

Lembre-se de colocar a quantidade correta de sal na água durante o cozimento, uma colher para 500g de massa, e não adicionar óleo, afinal, a única maneira de desgrudar o macarrão e mexendo durante a fervura.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades!