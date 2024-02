Professor da UEG acusado de assédio não dará aulas neste semestre

Universidade afirmou não poder entrar em detalhes enquanto investigação estiver em andamento

Davi Galvão - 07 de fevereiro de 2024

Universidade Estadual de Goiás (UEG), em Anápolis. (Foto: Arquivo/Secom-GO)

Inicialmente afastado das atividades acadêmicas por 150 dias, o professor Antônio Carlos Severo Menezes, que ministrava aulas de química na Universidade Estadual de Goiás (UEG), em Anápolis, não deverá assumir nenhuma turma neste semestre.

A informação foi confirmada ao Portal 6 pela própria instituição de ensino, na tarde desta quarta-feira (07).

O docente havia sido afastado da unidade de ensino ainda no dia 04 de agosto de 2023, com um procedimento administrativo disciplinar (PAD) sendo aberto no mesmo período, este com a estimativa de conclusão de 180 dias, a fim de investigar as denúncias de assédio envolvendo o profissional.

Com o prazo já encerrado e as aulas na faculdade prestes a se iniciarem, uma das supostas vítimas do professor, que preferiu não ser identificada, afirmou à reportagem acerca do medo dela e de diversas outras garotas em terem de voltar a conviver com o homem.

“A gente tenta falar com a coordenação mas eles não respondem. A gente não consegue nem saber o que eles já apuraram, muito descaso”, confessou.

O Portal 6 ainda questionou a universidade acerca dos progressos na investigações, mas recebeu como devolutiva que o processo corre sob sigilo. Quanto ao possível retorno do profissional à faculdade, a instituição afirmou não poder dar maiores declarações enquanto o procedimento administrativo disciplinar – que, ao que tudo indica será prolongado – não for concluído.

Confira a nota da UEG na íntegra: