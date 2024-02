Regiões de Goiás podem registrar até 50 mm de chuva e ventos de até 60 km/h

Temporais devem se formar a partir de combinação entre calor e umidade, atingindo principalmente o Sudoeste, Sul e Centro Goiano

Augusto Araújo - 07 de fevereiro de 2024

Chuva forte em Goiânia. (Foto: Augusto Araújo/Portal 6)

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) fez uma previsão de tempo para esta quinta-feira (08), indicando que várias regiões do estado podem sofrer com temporais.

Conforme o boletim, existe a possibilidade de chuvas intensas de até 50mm, acompanhadas de raios e ventanias de velocidade superior a 60 km/h.

Isso porque existe a formação de uma área de instabilidade sobre Goiás, em decorrência da combinação de calor e umidade no ar.

Dessa forma, as regiões mais atingidas devem ser o Sudoeste, Centro e Sul Goiano, com índices de 40 mm até 45 mm.

Dentre as cidades destacadas pelo Cimehgo, Goiânia e Anápolis podem receber chuvas de 20 mm, enquanto Porangatu – no Norte do estado – deve enfrentar precipitações de 30mm.