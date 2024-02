6 atitudes que uma pessoa difícil de conviver tem e não percebe

Esses comportamentos devem ser banidos para uma boa convivência

Ruan Monyel - 08 de fevereiro de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/Amirrasim ashna)

Um dos maiores desafios do dia a dia é conviver com diferentes personalidades e opiniões, e uma pessoa difícil apresenta comportamentos que dificultam a harmonia do ambiente.

No entanto, em muitos casos essas pessoas não têm consciência do peso das atitudes que causam o mal estar e acabam tornando-as habituais.

Reconhecer os gestos é o primeiro passo para cultivar boas relações e chegar a melhor versão de si. Esses comportamentos devem ser banidos para uma boa convivência.

1. Controle sobre as ações de terceiros

Uma coisa é fato, ninguém gosta de ter a vida regrada e alguns indivíduos sentem a necessidade de controlar tudo ao seu redor, até mesmo através de pequenas decisões, como impor regras e manipulação para benefício próprio.

Essa sede de controle sobre a vida dos amigos ou companheiro, é um retrato da falta de confiança em si mesma e nos outros, é melhor se afastar de quem é assim.

2. Cabeça dura

Sabe aquela pessoa que tem dificuldade em abrir mão das próprias opiniões e acaba não aceitando pontos de vista diferentes? Se não tem um amigo assim, você provavelmente é ele.

Essa rigidez em aceitar outros posicionamentos pode levar a conflitos frequentes e dificultar a resolução de problemas, o que acaba dificultando muito a convivência.

3. Fã ou hater?

Embora críticas construtivas sejam bem vindas, algumas “cobrinhas” têm o hábito de comentar coisas ruins, sem perceber o impacto negativo que isso causa em alguém.

Elas podem apontar falhas, erros e fraquezas mascarando em conselhos, mas todo cuidado é pouco, já diziam as mães, se conselho fosse bom, seria comprado e não dado.

4. Só entende as próprias necessidades

Continuando a lista, uma pessoa difícil está tão focada nos próprios objetivos e desejos, não que isso seja ruim, mas se chegar ao ponto de não conseguir respeitar as necessidades dos outros, alguma coisa está errada.

Essa falta de consideração deixa a convivência insuportável, afinal, é ruim fazer algo por alguém que jamais faria por você.

5. Atitudes passivas-agressivas

A comunicação é fundamental para o bom andamento de qualquer relacionamento, mas uma pessoa difícil pode ser exemplo de comentários maldosos.

Sendo passiva-agressiva, agindo de forma ofensiva indiretamente, o que pode ser despercebido por muitos, mas com a convivência se torna uma característica inadmissível.

6. Não reconhece os erros

Por fim, é difícil conviver com alguém que não reconhece, as partes boas e ruins, do próprio comportamento.

Essa falta de autoconhecimento e reflexão sobre as atitudes torna difícil a evolução como pessoa, ou seja, os comportamentos prejudiciais serão comuns.

