Em gesto inspirador e corajoso, jornalista que enfrenta câncer retira peruca ao vivo

"Não é uma sentença de morte. É uma luta pela vida", declarou Eva Taucci, que encontrou nas redes sociais uma forma de inspirar outras pessoas

Davi Galvão - 08 de fevereiro de 2024

Eva Taucci teve atitude inspiradora durante apresentação de jornal. (Foto: Reprodução/TBC)

A jornalista Eva Taucci protagonizou uma cena de aquecer o coração enquanto apresentava o programa “O Mundo em Sua Casa”, da TV Brasil Central (TBC), na manhã desta quinta-feira (08).

Durante a transmissão, a profissional, que há meses trava uma batalha contra o câncer, retirou a peruca que usava, em um gesto de coragem e como forma de inspirar outras pessoas.

“Estou passando por uma luta pessoal, um tratamento de câncer, e eu queria pedir licença para vocês, para poder representar os pacientes que lutam contra essa doença e que são julgados. Quero dizer que isso não é uma sentença de morte. É uma luta pela vida”, declarou.

A jornalista deixou o programa há dois anos, retornando exclusivamente nesta quinta-feira (08), para conduzir a apresentação das notícias por um dia.

Ela também aproveitou o momento para agradecer a toda a equipe que estava presente no estúdio da TBC por estarem utilizando máscaras, uma vez que, em virtude do câncer, possui imunidade baixa.

Eva, que conta com uma carreira exemplar no meio jornalístico, foi diagnosticada com a doença em dezembro de 2023. Desde então, ela transformou o Instagram @tauccieva em um ponto de apoio para outros pacientes.

Em meio a diversos conteúdos, mostrando desde os efeitos colaterais do tratamento, à queda do cabelo e outras particularidades, a jornalista vem inspirando e encorajando diversos internautas.

Nas redes sociais, o gesto de Eva foi bem recebido e elogiado pelo público que a acompanha.

“Quanto orgulho tenho de você! Quanta força! Quanta coragem! Quanta beleza! Quanta vontade de viver! Transbordando vida!”, declarou uma usuária.

“Incrível sua fala! Deus está te usando para ajudar outras pessoas que estão passando por este tratamento, transmitindo força e fé!”, concordou outra.