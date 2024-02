“Eu fiquei surpreso e feliz por ser lembrado por essa parte da população”, revela Kim Abrahão após Paraná Pesquisas/Portal 6

Ex-secretário de Esporte de Anápolis acredita que o crescimento da candidatura será "exponencial" nos próximos meses

Pedro Hara - 08 de fevereiro de 2024

Kim Abrahão é pré-candidato à Prefeitura de Anápolis pelo Novo. (Foto: Reprodução)

Citado por cerca de 1% dos anapolinos na Paraná Pesquisas/Portal 6 divulgada nesta quinta-feira (08), Kim Abrahão (Novo) disse à Rápidas que ficou surpreso com o resultado.

Em partes, a surpresa é pelo fato de que nem ele, nem o partido, ainda começaram a trabalhar na pré-campanha, tendo uma “divulgação muito limitada” até o momento.

“Eu fiquei surpreso e feliz, por ser lembrado por essa parte da população. O crescimento é exponencial”, afirmou Kim à Rápidas.

Apesar de já ter ocupado o cargo de secretário de Esportes de Anápolis, Kim não considera que tenha trabalhado nos últimos anos o próprio nome de maneira política. A partir do momento que isso ocorrer, a pré-candidatura será consolidada.

“Eu acho que com o tempo nós vamos consolidar essa candidatura. Apesar de eu ser uma pessoa que sempre vivi em Anápolis, sou natural de Anápolis, sempre fui comerciante, eu nunca me senti envolvido com política. Eu nunca fiz um trabalho político no meu nome, foi uma coisa assim muito limitada o meu trabalho”, comentou.

Outro trunfo citado pelo pré-candidato para dar mais robustez a pré-candidatura é que as ideias que serão apresentadas vão de encontro com os anseios da população anapolina.

“As ideias do partido são boas, contemplam o que a sociedade quer, então dentro desse projeto, de fazer o resgate da cidade, acredito que vai ser bem aceito”.