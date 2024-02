Márcio Corrêa considera natural nome ser lembrado pelo eleitor anapolino após Paraná Pesquisas/Portal 6

Segundo o emedebista, lembrança é fruto do trabalho de oposição que vem sendo feito desde 2020

Pedro Hara - 08 de fevereiro de 2024

Deputado Federal Márcio Corrêa (MDB). (Foto: Divulgação)

À Rápidas, Márcio Corrêa (MDB) considerou ser natural o nome dele aparecer bem colocado na 2º rodada da Paraná Pesquisas/Portal 6, divulgada nesta quinta-feira (08).

Segundo o suplente de deputado federal, a lembrança é fruto de um trabalho de oposição que vem sendo feito desde a reeleição de Roberto Naves (Republicanos), em 2020.

Ainda de acordo com Márcio Corrêa, a decisão do partido sobre qual nome irá disputar o cargo será tomada após o Carnaval, quando as lideranças vão se reunir para bater o martelo.

“A decisão ainda não está tomada. O processo eleitoral é rápido, é ouvir e respeitar as opiniões da lideranças. Nós temos a liderança do Caiado para nos direcionar, pela sua sabedoria política, também vamos ouvir o Daniel Vilela, que pediu para a decisão ser tomada logo após o Carnaval”, afirmou Márcio.