Marrone mostra detalhes da fazenda luxuosa onde passa férias em Goiás: “meu paraíso”

Em stories compartilhados no Instagram, cantor mostrou área externa e exaltou ambiente

Gabriella Pinheiro - 08 de fevereiro de 2024

Cantor Marrone na fazenda, em Goiás. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Os dias de descanso e de descontração vem sendo aproveitados pelo cantor Marrone, da dupla com Bruno, na conhecida fazenda do artista, a Favo de Mel, localizada em Jussara, em Goiás.

Por meio dos stories do Instagram compartilhados na terça-feira (06), o sertanejo mostrou alguns detalhes da área externa da propriedade e exaltou o ambiente.

“Estou aqui no meu paraíso, na minha fazenda em Goiás, curtindo essa natureza, essa coisa maravilhosa que Deus me deu. […] Olha que coisa linda, maravilhosa, graças a Deus, abençoado por Deus [mostra a piscina]”, disse.

A publicação foi o suficiente para aguçar ainda mais a curiosidade dos seguidores sobre a propriedade. Mas quando o assunto é o local, a simplicidade é algo que passa longe.

Conforme divulgado pelo jornal Extra, o ambiente conta com um total de 35 mil hectares – que equivale o mesmo 35 mil campos de futebol.

Inclusive, o ambiente também possui um lago gigante para pesca, além de uma piscina ao ar livre que foi personalizada com a letra “M” no fundo, que é a inicial do cantor.

A fazenda não é somente usado como um espaço de lazer, mas é também um ponto de investimento para o artista. Por lá, há 20 mil cabeças de gados da raça Nelore, além da realização de leilões de animais.