Zé Neto & Cristiano, Zheel Chicleteiro e Mc Daniel são destaques do final de semana de Carnaval, em Goiás

Acredite, o que não falta são programações para quem deseja curtir ao máximo a folia

Isabella Valverde - 08 de fevereiro de 2024

Atrações são confirmadas no Carnaval de Goianésia. (Foto: Reprodução)

Uma das épocas mais aguardadas pelos brasileiros enfim chegou, e é claro que os goianos não iam deixar de aproveitar as alegrias da boa folia de Carnaval.

Acredite, neste final de semana, o que não falta são programações para quem deseja curtir ao máximo o festejo.

Pensando nisso, o Agenda Portal 6 separou algumas opções para agitar a galera e garantir que ninguém fique parado.

Para já começar com chave de ouro, nada melhor do que iniciar com a considerada maior folia do Centro Oeste. Gratuito e repleto de atrações imperdíveis, o Carnaval de Goianésia se inicia nesta sexta-feira (09) e seguirá a todo vapor até segunda-feira (12).

O grande evento será aberto por Zé Neto & Cristiano, seguido, no sábado (10), por Ícaro & Gilmar e Zheel Chicleteiro, domingo (11) com Israel & Rodolffo e se encerrando na segunda (12), com Mc Daniel e MaLuê.

Goiânia não ia ficar de fora e está com o final de semana de feriado recheado com as mais diversas atrações.

Dentre tantas, separamos duas especiais que vão acontecer no sábado. Com entrada gratuita, o Bloko das Divas vai dominar o Cepal do Setor Sul, a partir das 14h, contando com apresentações do Dj Fabricio Rodrigues, Gustavo Almeida, Kamilla Queen, Shelldon Malvasi, Kinho King, Waysla Blond, Ravenna, Castiel Exotic, Zion, Angellina Hill, Morganna Voguel e muito mais.

Também repleto das mais diversas atrações, uma outra boa opção é curtir o Bloco do Mara e, posteriormente, para que a curtição não tenha fim tão cedo, o After do Bloco do Mara.

Em Anápolis, o Zen Bar preparou uma programação especial que vai de sexta a segunda, também ligada no 220. Sexta será agitada por Will Rodrigues & banda (Mamonas Assassinas & Classic Rock), sábado com o Festival CarnaZen, domingo com Anápolis Metal e a segunda ficará por conta do Projeto Muzike.

Assista ao Agenda Portal 6 na íntegra: