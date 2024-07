Do +18 ao livre para todos os públicos: veja a programação dos cinemas de Goiânia

“Deadpool & Wolverine” e “Meu Malvado Favorito 4” são os principais destaques da semana

Ruan Monyel - 26 de julho de 2024

(Foto: Divulgação/Marvel/Universal Pictures)

A sétima arte pode nos proporcionar viagens para diferentes universos, sem precisarmos sair de nossas cidades. Nos próximos sete dias, na capital goiana, a programação brinca entre encantadoras animações e filmes indicados apenas para os adultos.

Você prefere cenas com humor ácido e muitos palavrões ou takes encantadores que emocionam todas as idades? Independente da experiência que esteja buscando, os destaques desta semana entregam diversão para todas as idades.

O grandioso filme que marca o retorno do astro Hugh Jackman no lendário papel do Wolverine, trazendo de volta o brilhante Ryan Reynolds como Deadpool, é a grande, esperada aposta da Marvel para reerguer a febre dos super-heróis.

Em “Deadpool & Wolverine”, os dois icônicos personagens se cruzam por acaso e acabam formando uma aliança inesperada. Agora, juntos, eles lutam contra um excêntrico inimigo em comum. O longa promete cenas eletrizantes e muita “comédia barata”. Veja o trailer:

Saindo da classificação “+18”, os capangas amarelos mais amados do cinema estão de volta, proporcionando uma aventura épica para toda a família. “Meu Malvado Favorito 4” é o mais novo capítulo da franquia que é sucesso entre a garotada.

No filme, o ex-vilão Gru, que tenta levar uma vida pacífica ao lado dos filhos, se vê obrigado a participar de outra arriscada missão quando uma nova vilã chega e, além de ameaçar a cidade, também tem como alvo a família de Gru. Assista à prévia:

Um bom suspense também cai bem, não é mesmo? As telonas de Goiânia ainda estão com sessões abertas para os novos capítulos de duas franquias de terror aclamadas pela galera. “Um Lugar Silencioso: Dia Um” e “MaXXXine” prometem muita tensão aos espectadores.

Fechando a programação, mas não menos importante, a nova produção de ficção “Twisters” alcançou incríveis 92% de aprovação do público no Rotten Tomatoes, o site que analisa diversas críticas e reações. E aí, partiu curtir um filminho?

Os horários das sessões e a classificação indicativa dos filmes podem ser vistos no site da sua rede de cinema preferida!