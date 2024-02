Casal de idosos se emociona após serem resgatados por bombeiros em enxurrada

Samuel Leão - 09 de fevereiro de 2024

Casal de idosos se emociona após ser resgatado. (Foto: Divulgação/CBM)

Uma cena comovente foi registrada pelo Corpo de Bombeiros, em Trindade, após um carro ser arrastado por uma enxurrada e parar em um córrego. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (08).

Tudo começou em uma estrada do Condomínio Aroeira, quando um veículo de passeio passava por uma estrada em meio a forte chuva. Em dado momento, ele o condutor perdeu o controle da direção e o carro ficou a deriva na água.

Dentro do carro havia um casal de idosos, com 83 e 75 anos. Eles sumiram quando caíram no leito de um córrego, de modo que os bombeiros tiveram que realizar várias buscas.

Foram mais de 500 metros sondados, e a equipe ainda apontou que as condições eram desafiadoras, com muita água e uma vegetação densa dificultando a locomoção pela área.

Utilizando diversos equipamentos de segurança, eles perceberam um carro preso entre árvores. Ao encontrá-lo, ele estava com a parte frontal submersa e ainda com os dois passageiros lá dentro.

Eles conseguiram retirar as vítimas, que não tiveram ferimentos graves. Visivelmente emocionados, eles se abraçaram e choraram ainda no local, junto à equipe.